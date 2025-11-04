Rolls-Royce annonce le lancement du projet QRITOS (Quantifying Reduction in Thermal Contrails by Optimising SAF), visant à démontrer comment une utilisation ciblée du carburant d'aviation durable (SAF) peut réduire les émissions non liées au CO2, notamment celles issues des traînées de condensation.
Co-financé par le programme Non-CO2 de l'Aerospace Technology Institute (ATI), ce projet associe British Airways, Imperial College London et l'aéroport d'Heathrow. Il analysera les vols susceptibles de générer des traînées persistantes afin d'y affecter prioritairement du SAF, maximisant ainsi son impact climatique positif.
Prévu jusqu'en avril 2027, le projet combinera essais en vol, modélisation avancée et observations satellites pour améliorer la compréhension et la prévision des traînées. Selon Alan Newby, directeur R&D de Rolls-Royce, ce programme permettra d''utiliser le SAF de manière plus intelligente pour réduire les effets climatiques non liés au CO2'.
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (50,6%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (25,3%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (23,9%) : destinés aux centrales énergétiques ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14%), Allemagne (5,5%), Europe (15,3%), Etats-Unis (30%), Amérique du Nord (1,4%), Chine (7,4%), Asie (13,2%), Moyen-Orient (6,2%), Amérique centrale et du Sud (2,7%), Australasie (2,2%) et Afrique (2,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.