Rolls-Royce progresse, Berenberg relève son conseil

L'action Rolls-Royce signe lundi la deuxième plus forte hausse de l'indice FTSE 100 à la faveur d'une note de Berenberg qui se montre plus positif sur le motoriste britannique en perspective d'une amélioration de son activité.



Berenberg a relevé ce matin sa recommandation de 'vendre' à 'conserver' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé à 1080 pence.



A 15h45 (heure de Londres), le titre avance de 2,2% tandis que le FTSE avance de 0,5%.



Dans une étude sectorielle, Berenberg souligne que le groupe bénéficie de solides perspectives pour ce qui concerne sa flotte de réacteurs et d'une amélioration notable de ses performances internes.



D'après ses calculs, Rolls-Royce devrait connaître sur la période allant de 2031 à 2044 la croissance la plus forte en termes de livraisons (environ +5,2% par an) parmi les équipementiers parce que les livraisons de gros avions - son principal marché - devraient croître plus rapidement que celles des petits.



L'analyste s'attend ainsi à ce que sa génération de trésorerie (cash flow libre) soit soutenue par cette dynamique, qui survient dans une phase où les moteurs génèrent des revenus sans forcément nécessiter beaucoup de dépenses de maintenance (jusqu'en 2035).



Si Rolls-Royce parvient à gagner des parts sur les moteurs de la prochaine génération d'avions moyen-courrier, sa flotte de moteurs en service pourrait ainsi croître jusqu'à +4,4 points de pourcentage de plus par an d'ici 2044, ajoute Berenberg.



Le bureau d'études précise cependant que sa valeur préférée reste cependant MTU Aero Engines, qui est selon eux une meilleure opportunité d'investissement.