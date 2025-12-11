Rolls-Royce a livré pour la première fois des générateurs d'énergie d'urgence MTU avec des déclarations de produits environnementaux (EPD) à un exploitant européen de centre de données.
Rolls-Royce est l'un des premiers constructeurs de moteurs à développer des EPD vérifiés pour les générateurs d'urgence et à les publier dans le système international EPD (Environdec).
" Avec ces déclarations environnementales sur les produits, nous avons établi une nouvelle norme industrielle en matière de transparence environnementale dans le domaine des systèmes énergétiques ", a déclaré Tobias Ostermaier, président des solutions d'alimentation stationnaire chez la division Power Systems de Rolls-Royce.
" C'est notre réponse à la demande croissante de nos clients, et nous les soutenons activement dans la réduction de leur empreinte carbone. "
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (50,6%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (25,3%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (23,9%) : destinés aux centrales énergétiques ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14%), Allemagne (5,5%), Europe (15,3%), Etats-Unis (30%), Amérique du Nord (1,4%), Chine (7,4%), Asie (13,2%), Moyen-Orient (6,2%), Amérique centrale et du Sud (2,7%), Australasie (2,2%) et Afrique (2,1%).
