Rolls-Royce annonce avoir testé avec succès à Friedrichshafen le premier moteur maritime à grande vitesse fonctionnant exclusivement au méthanol, marquant une avancée majeure vers des solutions de propulsion plus durables. Réalisé dans le cadre du projet de recherche meOHmare avec Woodward L'Orange et WTZ Roßlau, ce développement vise la création d'un moteur neutre en CO2 d'ici fin 2025.
Le PDG de Rolls-Royce Power Systems, Dr. Jörg Stratmann, souligne que 'ce moteur est une véritable première mondiale' et s'inscrit dans la stratégie de décarbonation du groupe. Les ingénieurs ont entièrement repensé la combustion, la suralimentation et le contrôle moteur pour s'adapter au méthanol, un carburant propre et sûr issu d'énergies renouvelables.
Rolls-Royce travaille également sur une version bi-carburant méthanol/diesel, considérée comme une solution de transition avant la généralisation du méthanol vert dans le transport maritime.
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (50,6%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (25,3%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (23,9%) : destinés aux centrales énergétiques ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14%), Allemagne (5,5%), Europe (15,3%), Etats-Unis (30%), Amérique du Nord (1,4%), Chine (7,4%), Asie (13,2%), Moyen-Orient (6,2%), Amérique centrale et du Sud (2,7%), Australasie (2,2%) et Afrique (2,1%).
