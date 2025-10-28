Rolls-Royce réussit le premier test mondial d'un moteur maritime 100% méthanol

Rolls-Royce annonce avoir testé avec succès à Friedrichshafen le premier moteur maritime à grande vitesse fonctionnant exclusivement au méthanol, marquant une avancée majeure vers des solutions de propulsion plus durables. Réalisé dans le cadre du projet de recherche meOHmare avec Woodward L'Orange et WTZ Roßlau, ce développement vise la création d'un moteur neutre en CO2 d'ici fin 2025.



Le PDG de Rolls-Royce Power Systems, Dr. Jörg Stratmann, souligne que 'ce moteur est une véritable première mondiale' et s'inscrit dans la stratégie de décarbonation du groupe. Les ingénieurs ont entièrement repensé la combustion, la suralimentation et le contrôle moteur pour s'adapter au méthanol, un carburant propre et sûr issu d'énergies renouvelables.



Rolls-Royce travaille également sur une version bi-carburant méthanol/diesel, considérée comme une solution de transition avant la généralisation du méthanol vert dans le transport maritime.