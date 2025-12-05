Rolls-Royce scelle une alliance stratégique majeure dans le nucléaire

Rolls-Royce annonce la signature d'un partenariat stratégique innovant avec Assystem, AtkinsRéalis et Frazer-Nash afin de renforcer la collaboration et de mobiliser les expertises nucléaires de ces groupes. Ce partenariat d'une valeur pouvant atteindre 400 millions de livres sterling, constitue l'un des plus importants contrats de chaîne d'approvisionnement de l'histoire de Rolls-Royce Submarines, assure la firme.



L'accord vise à soutenir le programme de sous-marins de la Royal Navy et, plus largement, la Défense nucléaire, en apportant des capacités d'ingénierie et des services spécialisés pour répondre à la demande croissante du ministère de la Défense.



Confirmée en 2023, la fourniture par Rolls-Royce Submarines de tous les réacteurs nucléaires destinés aux nouveaux sous-marins d'attaque du pacte AUKUS accroît encore les besoins industriels.



L'entreprise prévoit ainsi de doubler la superficie de son site de Raynesway à Derby, un projet qui créera plus de 1000 postes qualifiés ainsi que plusieurs centaines d'emplois supplémentaires au sein de la chaîne d'approvisionnement. Rolls-Royce rappelle être le seul acteur privé mondial capable de concevoir, fabriquer et démanteler des réacteurs au sein d'une même entité.



Le titre cède 0,6% actuellement à Londres mais affiche une progression impressionnante de 92% depuis le début de l'année.



