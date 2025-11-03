Rolls-Royce annonce la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement de l'État de Victoria (Australie) visant à renforcer les compétences, la chaîne d'approvisionnement et l'innovation dans l'industrie de défense, en appui au programme de sous-marins nucléaires AUKUS.
L'accord prévoit notamment la création d'académies de formation liées à Rolls-Royce pour développer les compétences nucléaires locales, sur le modèle de la Nuclear Skills Academy de Derby (Royaume-Uni). Des partenariats de recherche seront également envisagés avec les universités victoriennes via des University Technology Centres.
Steve Carlier, président de Rolls-Royce Submarines, a souligné que ce partenariat 'associe l'expertise nucléaire de Rolls-Royce aux capacités de recherche de Victoria' pour bâtir une base industrielle et des talents australiens dans le nucléaire.
Cet accord complète ceux conclus en 2025 avec l'Australie-Occidentale et l'Australie-Méridionale, renforçant la contribution du groupe à la mise en oeuvre du programme AUKUS.
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (50,6%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (25,3%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (23,9%) : destinés aux centrales énergétiques ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14%), Allemagne (5,5%), Europe (15,3%), Etats-Unis (30%), Amérique du Nord (1,4%), Chine (7,4%), Asie (13,2%), Moyen-Orient (6,2%), Amérique centrale et du Sud (2,7%), Australasie (2,2%) et Afrique (2,1%).
