Rolls-Royce signe un accord l'Australie dans le cadre du programme AUKUS

Rolls-Royce annonce la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement de l'État de Victoria (Australie) visant à renforcer les compétences, la chaîne d'approvisionnement et l'innovation dans l'industrie de défense, en appui au programme de sous-marins nucléaires AUKUS.



L'accord prévoit notamment la création d'académies de formation liées à Rolls-Royce pour développer les compétences nucléaires locales, sur le modèle de la Nuclear Skills Academy de Derby (Royaume-Uni). Des partenariats de recherche seront également envisagés avec les universités victoriennes via des University Technology Centres.



Steve Carlier, président de Rolls-Royce Submarines, a souligné que ce partenariat 'associe l'expertise nucléaire de Rolls-Royce aux capacités de recherche de Victoria' pour bâtir une base industrielle et des talents australiens dans le nucléaire.



Cet accord complète ceux conclus en 2025 avec l'Australie-Occidentale et l'Australie-Méridionale, renforçant la contribution du groupe à la mise en oeuvre du programme AUKUS.