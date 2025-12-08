Rolls-Royce Submarines annonce la signature d'un contrat avec Assystem, AtkinsRéalis et Frazer-Nash afin de renforcer leurs collaborations et de tirer parti de leurs capacités nucléaires.
Le nouveau Partenariat Stratégique Assuré par la Capacité (CASP) soutient les entreprises basées au Royaume-Uni et représente une avancée dans la réunification des capacités nucléaires afin de mieux soutenir le programme de sous-marins de la Royal Navy britannique et l'entreprise nucléaire de défense plus large.
D'une valeur allant jusqu'à 400 millions de livres sterling, cette alliance stratégique représente l'un des plus grands contrats de chaîne d'approvisionnement unique de l'histoire des sous-marins Rolls-Royce.
Cela représente un engagement à long terme des partenaires à fournir les capacités d'ingénierie collectives, l'expertise nucléaire et d'autres services professionnels.
Rolls-Royce propulse les sous-marins nucléaires de la Royal Navy britannique depuis plus de 65 ans et est la seule entreprise privée au monde à disposer de la capacité nucléaire nécessaire pour gérer la conception, la fabrication et le désarmement des réacteurs au sein d'une seule entité.
Chris Walker, directeur de la chaîne d'approvisionnement chez Rolls-Royce Submarines, a déclaré : L'objectif de cette alliance stratégique est de mobiliser les capacités collectives de chaque partie pour mener à bien des programmes nucléaires complexes et explorer des technologies nucléaires avancées".
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (50,6%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (25,3%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (23,9%) : destinés aux centrales énergétiques ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14%), Allemagne (5,5%), Europe (15,3%), Etats-Unis (30%), Amérique du Nord (1,4%), Chine (7,4%), Asie (13,2%), Moyen-Orient (6,2%), Amérique centrale et du Sud (2,7%), Australasie (2,2%) et Afrique (2,1%).
