Rolls-Royce signe une série d'accords en Australie autour du programme AUKUS

Rolls-Royce annonce la signature de protocoles d'accord (MOUs) avec les gouvernements d'Australie-Occidentale et d'Australie-Méridionale afin de renforcer la formation, le développement des compétences et les technologies critiques liées au programme AUKUS de sous-marins nucléaires.



Ces accords visent à co-concevoir et mettre en oeuvre des initiatives pour combler les lacunes en compétences, notamment dans les filières scientifiques et techniques (STEM), en soutien aux futurs projets de défense.



Steve Carlier, président de Rolls-Royce Submarines, souligne que ces partenariats permettront à l'Australie de 'développer une main-d'oeuvre talentueuse et d'inspirer la prochaine génération d'ingénieurs nucléaires'.



Rolls-Royce, seul acteur privé mondial intégrant conception, fabrication et démantèlement de réacteurs, fournira l'ensemble des chaufferies nucléaires des futurs sous-marins d'attaque AUKUS. L'entreprise, qui emploie plus de 5 000 personnes, développe déjà ses capacités industrielles à Derby (Royaume-Uni) pour soutenir ce programme.