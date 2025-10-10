Rolls-Royce Submarines et Siemens s'allient pour accélérer l'ingénierie numérique

Rolls-Royce Submarines annonce la signature d'un protocole d'accord avec Siemens visant à renforcer la collaboration en matière d'ingénierie numérique et à optimiser les processus de conception et de production.



L'accord, signé lors du salon Defence & Security Equipment International à Londres, vise à réduire les coûts, les délais et les risques liés aux programmes technologiques complexes.



Le partenariat s'appuiera sur la plateforme Siemens Xcelerator pour améliorer la productivité, la formation et la maintenance des réacteurs nucléaires qui propulsent les sous-marins de la Royal Navy.



Selon Lee Warren, directeur de l'ingénierie et de la technologie de Rolls-Royce Submarines, cette coopération permettra 'd'accélérer la mise à l'eau des sous-marins et la maintenance des unités en service'.