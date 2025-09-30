Rolls-Royce : UBS relève son objectif de cours

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 1350 pence (au lieu de 1310 pence). Ce nouvel objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 16% du titre.



'Nous ne nous attendons pas à ce que le rapport commercial du troisième trimestre soit un événement majeur pour l'action, mais nous nous attendons à ce que le ton reste positif et favorable à long terme' indique UBS.



Dans le résumé de sa note, le broker explique tabler sur un free cash-flow (FCF) de 5,4 milliards de livres sterling pour 2028, contre une fourchette-cible de 4,2 à 4,5 milliards, se disant 'plus optimiste quant à l'amélioration des marges'.