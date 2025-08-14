Rolls-Royce : UBS remonte son objectif de cours

UBS réaffirme son conseil 'achat' sur Rolls-Royce avec un objectif de cours porté de 1075 à 1375 pence, nouvelle cible qui recèle 26% de potentiel de hausse pour le titre du constructeur britannique de moteurs pour l'aéronautique, la marine et l'énergie.



Dans le résumé de sa note, le broker explique tabler sur un free cash-flow (FCF) de 5,4 milliards de livres sterling pour 2028, contre une fourchette-cible de 4,2 à 4,5 milliards, se disant 'plus optimiste quant à l'amélioration des marges'.