Rolls-Royce va assurer l'alimentation électrique d'un nouveau terminal à l'aéroport du Koweït

Rolls-Royce va assurer l'alimentation électrique d'urgence d'un nouveau terminal aéroportuaire au Koweït grâce à des groupes électrogènes mtu.



Rolls-Royce fournit sept groupes électrogènes de secours. Les groupes électrogènes diesel 20 cylindres de la série 4000 DS 3600 seront installés dans le nouveau terminal 2. Ils assureront l'alimentation électrique du bâtiment de restauration et de l'infrastructure énergétique centrale de l'aéroport, ainsi que d'autres installations.



Avec la construction du nouveau terminal 2, le site deviendra l'un des hubs aériens les plus modernes de la région du Golfe.



Une fois achevé, l'aéroport devrait accueillir un nombre de 25 millions de passagers par an - extensible jusqu'à 50 millions.



' Nous sommes fiers que nos produits garantissent le fonctionnement stable des infrastructures critiques de l'aéroport, même dans cette région où les conditions environnementales sont extrêmes ', a déclaré Salim El Banna, directeur des ventes pour les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Irak et le Koweït pour la division Power Systems de Rolls-Royce.