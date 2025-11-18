Airbus a annoncé une commande ferme de six A330-900 de la part d'Etihad Airways à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï.
De plus, Etihad Airways a signé une commande de sept gros-porteurs A350-1000 supplémentaires (portant son total pour ce type à 27 exemplaires) et trois avions-cargos A350F (portant l'engagement de la compagnie pour l'A350F à 10 appareils).
Etihad Airways va équiper sa flotte avec des moteurs Trent 7000 et Trent XWB-97.
Lors du salon aéronautique de Dubaï cette semaine, la compagnie a annoncé son intention de sélectionner 15 Airbus A330 Neo propulsés par le Trent 7000 ; sept Airbus A350-1000 propulsés par le Trent XWB-97 ; et 10 variantes de cargo Airbus A350F également équipées du Trent XWB-97.
Le Trent 7000 est la dernière addition à la famille de moteurs Rolls-Royce Trent et propulse exclusivement l'Airbus A330neo. Depuis sa mise en service fin 2018, le Trent 7000 a volé plus de trois millions d'heures.
Le Trent XWB-97 a prouvé sa fiabilité et sa durabilité au cours de sept ans de service et plus de trois millions d'heures de vol moteur.
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (50,6%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (25,3%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (23,9%) : destinés aux centrales énergétiques ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14%), Allemagne (5,5%), Europe (15,3%), Etats-Unis (30%), Amérique du Nord (1,4%), Chine (7,4%), Asie (13,2%), Moyen-Orient (6,2%), Amérique centrale et du Sud (2,7%), Australasie (2,2%) et Afrique (2,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.