La division Power Systems de Rolls-Royce va fournir huit générateurs d'urgence MTU pour deux ferries entièrement électriques appartenant à la compagnie maritime espagnole Baleària.
À partir de 2027, les navires couvriront les 18 milles nautiques entre Tarifa en Espagne et Tanger au Maroc à l'aide de l'électricité, ouvrant ainsi le premier " corridor vert " entre l'Europe et l'Afrique.
Avec une puissance de 2 840 kilowatts chacun, les générateurs assureront l'alimentation électrique en cas de besoin - par exemple, si les batteries embarquées des ferries ne peuvent pas être rechargées au port comme prévu.
" Nos moteurs MTU apportent une contribution importante à la sécurité opérationnelle et à l'efficacité de ces navires de pointe - puissants, légers et parfaitement adaptés aux besoins maritimes. " a déclaré Phil Kordic, expert principal en affaires maritimes commerciales chez Rolls-Royce Power Systems.
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (50,6%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (25,3%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (23,9%) : destinés aux centrales énergétiques ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14%), Allemagne (5,5%), Europe (15,3%), Etats-Unis (30%), Amérique du Nord (1,4%), Chine (7,4%), Asie (13,2%), Moyen-Orient (6,2%), Amérique centrale et du Sud (2,7%), Australasie (2,2%) et Afrique (2,1%).
