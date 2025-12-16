Rolls-Royce annonce qu'après l'achèvement en novembre 2025 de son programme de rachat d'actions d'un milliard de livres sterling pour 2025, le groupe lancera un programme visant à racheter des actions ordinaires d'une valeur allant jusqu'à 200 millions de livres sterling.

Le programme sera entrepris avant la communication prévue des résultats de l'année complète 2025, le 26 février 2026.

Le montant total des rachats d'actions pour 2026 reste soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil d'administration et devrait être annoncé en même temps que les résultats de l'exercice 2025.

Le programme sera diffusé à partir du 2 janvier 2026 et devrait se terminer au plus tard le 24 février 2026.