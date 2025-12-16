Rolls-Royce va lancer un nouveau programme de rachat d'actions allant jusqu'à 200 M£
Publié le 16/12/2025 à 14:54
Le programme sera entrepris avant la communication prévue des résultats de l'année complète 2025, le 26 février 2026.
Le montant total des rachats d'actions pour 2026 reste soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil d'administration et devrait être annoncé en même temps que les résultats de l'exercice 2025.
Le programme sera diffusé à partir du 2 janvier 2026 et devrait se terminer au plus tard le 24 février 2026.