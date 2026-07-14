Rolls-Royce annonce avoir fourni 40 moteurs mtu 16V Series 4000 M33S à Starnav Serviços Marítimos pour équiper 10 nouveaux navires destinés aux opérations offshore de Petrobras au Brésil. Les moteurs alimenteront les groupes électrogènes de 6 navires de ravitaillement de plateformes et de 4 navires de lutte contre les marées noires, construits par Detroit Brasil.
Chaque navire sera équipé de 4 groupes électrogènes associés à un système de réduction catalytique sélective (SCR) de Hug Engineering afin de respecter la norme environnementale IMO (Organisation maritime internationale) Tier III. Cette série est également la première à intégrer des batteries, ainsi que la possibilité d'utiliser du carburant HVO (huile végétale hydrotraitée) à faibles émissions.
Les navires, qui mesureront 92,1 mètres de long, entreront progressivement en service entre 2026 et 2028 dans le cadre de contrats d'affrètement de 12 ans avec Petrobras. Ce projet s'inscrit dans un partenariat de plus de 15 ans entre Rolls-Royce, Starnav et Detroit Brasil, au cours duquel plus de 170 moteurs mtu Series 4000 ont déjà été fournis.
Le titre Rolls-Royce recule de 2,4% ce matin à Londres.
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (51,8%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (23,8%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (24,4%) : destinés aux centrales énergétiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14,6%), Allemagne (5,8%), Europe (14,6%), Etats-Unis (27,4%), Amérique du Nord (2,5%), Chine (7,1%), Asie (13,5%), Moyen-Orient (7,9%), Afrique (2,8%), Australasie (2%), Amérique centrale et du Sud (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.