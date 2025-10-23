Puma annonce la nomination de Ronald Reijmers au poste de vice-président de la vente au détail mondiale à compter du 1er novembre.
il va superviser le développement des magasins de la société à travers le monde. Il sera rattaché à Matthias Bäumer, Chief Commercial Officer.
Ronald Reijmers a près de trois décennies d'expérience dans l'industrie du sport, ayant occupé divers postes de direction dans la stratégie et la gestion de la vente au détail chez Nike, adidas et, plus récemment, Gymshark.
Puma va faire évoluer sa structure organisationnelle en divisant ses activités de vente directe aux consommateurs en deux domaines d'intervention dédiés à la vente au détail mondiale et au commerce électronique mondial.
' Ronald est un leader très expérimenté avec une solide expérience dans l'ensemble du secteur, qui apportera une expertise mondiale approfondie en matière de stratégie et d'opérations de vente au détail et nous aidera à créer une dynamique dans notre réseau mondial de vente au détail ', a déclaré Matthias Bäumer, directeur commercial de Puma.
PUMA SE est une société basée en Allemagne qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires de sport. Les segments de la société comprennent l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), les Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine) et l'Asie/Pacifique. La société propose des produits de performance et de style sportif à travers six unités commerciales : Teamsport, Running and Training, Basketball, Golf, Motorsport, Sportstyle, Accessoires et Licences. La société vend les produits des marques PUMA et COBRA Golf par l'intermédiaire du commerce de gros et de détail, ainsi que par des ventes directes aux consommateurs dans ses magasins de détail et ses boutiques en ligne. La société commercialise et distribue ses produits dans le monde entier, principalement par l'intermédiaire de ses filiales dans environ 120 pays. Pour divers segments de produits, tels que les parfums, les lunettes et les montres, la société délivre des licences autorisant des partenaires indépendants à concevoir, développer et vendre ces produits.
