Puma annonce la nomination de Ronald Reijmers au poste de vice-président de la vente au détail mondiale à compter du 1er novembre.

il va superviser le développement des magasins de la société à travers le monde. Il sera rattaché à Matthias Bäumer, Chief Commercial Officer.

Ronald Reijmers a près de trois décennies d'expérience dans l'industrie du sport, ayant occupé divers postes de direction dans la stratégie et la gestion de la vente au détail chez Nike, adidas et, plus récemment, Gymshark.

Puma va faire évoluer sa structure organisationnelle en divisant ses activités de vente directe aux consommateurs en deux domaines d'intervention dédiés à la vente au détail mondiale et au commerce électronique mondial.

' Ronald est un leader très expérimenté avec une solide expérience dans l'ensemble du secteur, qui apportera une expertise mondiale approfondie en matière de stratégie et d'opérations de vente au détail et nous aidera à créer une dynamique dans notre réseau mondial de vente au détail ', a déclaré Matthias Bäumer, directeur commercial de Puma.