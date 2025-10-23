Roper Technologies a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice pour l’exercice en cours, évoquant une hausse des coûts liés aux acquisitions récentes. L’entreprise table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 19,90 et 19,95 dollars, contre une estimation précédente allant jusqu’à 20,05 dollars. Cette révision intègre un effet dilutif d’environ 10 cents, conséquence directe des rachats opérés au troisième trimestre, qui ont entraîné un recul d’environ 6% du titre durant la séance.

Basée en Floride, Roper poursuit une stratégie d’expansion par acquisitions successives, consolidant sa position dans les logiciels et les solutions automatisées. Au troisième trimestre, elle a investi 1,3 milliard de dollars dans de nouvelles opérations, dont le rachat par DAT Freight & Analytics de Convoy Platform, issue de Flexport, et celui d’Orchard Software, intégré à Clinisys. Ces acquisitions visent à renforcer sa présence dans les secteurs du fret et des logiciels de laboratoire.

Le chiffre d’affaires trimestriel de Roper a augmenté de 14% à 2,02 milliards de dollars, conforme aux attentes, tandis que le bénéfice ajusté par action s’est établi à 5,14 dollars, dépassant légèrement les prévisions de 5,11 dollars. Pour le quatrième trimestre, la société anticipe un bénéfice compris entre 5,11 et 5,16 dollars par action, légèrement en deçà des attentes du marché. En parallèle, le groupe a annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 3 milliards de dollars afin de poursuivre sa politique de retour aux actionnaires.