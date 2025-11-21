Ross Stores a publié des résultats supérieurs aux anticipations pour le troisième trimestre, grâce à une offre produits renforcée et à des investissements ciblés dans son réseau de magasins. Le bénéfice par action a atteint 1,58 dollar, au-dessus des prévisions comprises entre 1,36 et 1,40 dollar. Les ventes comparables ont progressé de 7%, portées par une hausse du nombre de transactions, du volume moyen par client et du prix unitaire. La dynamique est portée par une performance particulièrement solide dans les segments d’habillement féminin, dopés par la stratégie de marques du groupe.

La croissance des ventes a été uniforme, couvrant l’ensemble des catégories de produits et des régions, avec une vigueur notable dans le Sud-Est et le Midwest. Bank of America, saluant cette performance, a relevé ses prévisions de bénéfices pour les exercices 2025 et 2026, de 5% et 4% respectivement. Elle met en avant l’amélioration des perspectives commerciales et la gestion efficace des surcoûts, notamment ceux liés aux droits de douane, désormais intégralement absorbés par les équipes d’achat.

Pour le quatrième trimestre, Ross Stores prévoit une progression des ventes comparables comprise entre 3% et 4%, ainsi qu’un bénéfice par action attendu entre 1,77 et 1,85 dollar. Ces prévisions optimistes traduisent la confiance de la direction dans la solidité du modèle opérationnel du distributeur et l’efficacité des récentes initiatives stratégiques. Dans ce contexte, le titre Ross Stores progresse de plus de 8%.