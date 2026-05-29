Royal BAM signe une forte hausse après un double relèvement d'Oddo BHF, tandis que Derichebourg profite de résultats semestriels solides et d'objectifs annuels revus à la hausse. A l'inverse, Sivers Semiconductors recule après une publication dégradée, Currys et H&M souffrent de recommandations défavorables.
Royal BAM (+14%) : le constructeur néerlandais change de braquet après le net revirement d'Oddo BHF, qui passe directement de sous performance à surperformance. L'objectif de cours est relevé de 8,10 à 13,50 EUR, un coup d'accélérateur qui suffit à électriser le titre.
Derichebourg (+13%) : le recycleur de métaux fait le plein après des semestriels meilleurs qu'attendu et un relèvement de son objectif annuel d'EBITDA courant, désormais visé entre 350 et 370 MEUR. Les volumes restent bien orientés, les prix des métaux soutiennent les marges et le bénéfice net progresse à 73.5 MEUR.
CTS Eventim (+10%) : le spécialiste allemand de la billetterie rallume la scène après un 1er trimestre supérieur aux attentes, porté par le live entertainment et une demande toujours solide. Barclays et Bernstein restent à l'achat, avec des objectifs inchangés à 98 EUR et 94 EUR, ce qui ajoute au soulagement après une année boursière chahutée.
Ocado (+10%) : le spécialiste britannique de l'e-commerce alimentaire bondit après un partenariat avec Asda pour moderniser toute son infrastructure en ligne au Royaume-Uni. La plateforme Ocado Smart Platform sera déployée dès 2027, avec l'espoir d'un retour au cash-flow positif cette année puis sur l'ensemble de 2027.
Actions en baisse :
Sivers Semiconductors (-4%) : selon DNB, l'entreprise technologique suédoise a enregistré une croissance organique négative de 8%. Le chiffre d'affaires publié a reculé de 22% pour s'établir à 61,9 MSEK, tandis que l'EBITDA s'est détérioré pour atteindre 24,7 MSEK.
Currys (-3%) : la société britannique subit une dégradation de Deutsche Bank qui passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 155 à 150 GBX.
Orkla (-2%) : UBS abaisse sa recommandation sur le groupe industriel à "vendre" contre "neutre", avec un objectif de cours ramené à 89 NOK (contre 130 précédemment).
H&M (-2%) : Jefferies abaisse son objectif de cours sur le distributeur de vêtements mondial à 154 SEK, contre 164 auparavant, tout en maintenant sa recommandation à "conserver".
Hennes & Mauritz AB (H&M) est spécialisé dans la création et la distribution de vêtements, d'accessoires et de produits cosmétiques pour hommes, femmes et enfants. Les produits sont vendus notamment sous les marques H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Afound, & Other Stories et ARKET. La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
A fin novembre 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 4 101 points de vente implantés essentiellement en Suède (128), aux Etats-Unis (506), en Allemagne (401), au Royaume-Uni (221), en France (188), en Italie (150) et aux Pays-Bas (93).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (3,9%), Allemagne (15,7%), Etats-Unis (12,7%), Royaume-Uni (7,2%), France (4,9%), Pologne (3,8%), Pays-Bas (3,5%), Italie (3,1%), Suisse (3%), Canada (2,7%) et autres (39,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.