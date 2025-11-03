L'activité manufacturière en Grande-Bretagne a enregistré en octobre son repli le plus limité en un an, selon des données publiées lundi dans le cadre d'une enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achat (PMI).
L'indice a grimpé le mois dernier à 49,7 contre 46,2 en septembre, un niveau tout proche de la barre des 50 points qui aurait témoigné d'une croissance de l'activité et un peu au-dessus du consensus des économistes qui l'anticipaient à 49,6.
Dans son communiqué, S&P Global dit cependant redouter que ce sursaut du secteur industriel soit de court durée.
'Le redémarrage de la production chez JLR (Jaguar Land Rover) a temporairement stimulé les chaînes d'approvisionnement du secteur automobile', indique le cabinet de recherche économique.
'Mais la demande, à la fois sur le marché intérieur comme à l'export, est restée faible et la croissance de la production en octobre a surtout reposé sur la réalisation des commandes en attente des mois précédents, ce qui a entraîné une accumulation de stocks invendus', fait valoir S&P.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,9% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,6% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (11,5% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (22,9%), Asie (10,5%) et autres (5,8%).
