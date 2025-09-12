Royaume-Uni : -0,9% de production industrielle en juillet
Publié le 12/09/2025 à 09:28
En recul de 1,3% en juillet, la production manufacturière proprement dite a été tirée à la baisse par les produits informatiques, électroniques et optiques (-7%), les produits pharmaceutiques de base (-4,5%) et les produits chimiques (-4,6%).
Par ailleurs, le déficit commercial britannique s'est creusé de 0,8 milliard de livres sterling d'un mois sur l'autre pour s'établir à 21,2 milliards en juillet, les importations de biens ayant davantage augmenté que les exportations en volume.