Royaume-Uni : -0,9% de production industrielle en juillet

Selon les estimations de l'Office National de Statistiques (ONS), la production industrielle britannique a diminué de 0,9% en juillet 2025 par rapport au mois précédent, après une hausse de 0,7% en juin et une contraction de 1,3% en mai.



En recul de 1,3% en juillet, la production manufacturière proprement dite a été tirée à la baisse par les produits informatiques, électroniques et optiques (-7%), les produits pharmaceutiques de base (-4,5%) et les produits chimiques (-4,6%).



Par ailleurs, le déficit commercial britannique s'est creusé de 0,8 milliard de livres sterling d'un mois sur l'autre pour s'établir à 21,2 milliards en juillet, les importations de biens ayant davantage augmenté que les exportations en volume.