Cette hausse n'a résulté que de la vigueur de la production manufacturière proprement dite (+2,1%) qui a largement compensé les replis des autres segments, et notamment de l'exploitation minière (-2,5%).

Toujours en novembre, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est réduit de 1,2 milliard de livres sterling par rapport à octobre, à 18,9 milliards, grâce à la fois à une hausse de 1,9% des exportations et à une baisse de 1,1% des importations.