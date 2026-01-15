Royaume-Uni : +1,1% de production industrielle en novembre

La production industrielle britannique a grimpé de 1,1% en novembre 2025 par rapport au mois précédent, après avoir augmenté de 1,3% en octobre, selon les données de l'Office national de statistiques (ONS).

Cette hausse n'a résulté que de la vigueur de la production manufacturière proprement dite (+2,1%) qui a largement compensé les replis des autres segments, et notamment de l'exploitation minière (-2,5%).



Toujours en novembre, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est réduit de 1,2 milliard de livres sterling par rapport à octobre, à 18,9 milliards, grâce à la fois à une hausse de 1,9% des exportations et à une baisse de 1,1% des importations.