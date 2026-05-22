"Les volumes de carburant ont diminué en avril, certains détaillants suggérant que les automobilistes économisaient le carburant", explique l'institut, rappelant qu'ils avaient au contraire constitué des réserves en mars, à mesure que les prix augmentaient.

Les ventes au détail totales, hors carburant automobile, ont reculé de 0,4% en avril. Les détaillants de vêtements et les commerces hors magasins ont fait état de baisses par rapport à mars 2026, qu'ils attribuent à une météo variable et à une demande moindre.

Sur l'ensemble des trois mois allant de février à avril 2026, la quantité de biens achetés (volume) dans les ventes au détail britanniques a augmenté de 0,5% par rapport à la période de trois mois précédente.