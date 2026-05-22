Royaume-Uni : chute de 1,3% des ventes de détail en avril
Les volumes de vente au détail au Royaume-Uni ont chuté de 1,3% en avril 2026, après une hausse de 0,6% en mars (révisée après une hausse initialement annoncée de 0,7%) et une baisse de 0,8% en février (révisée après une baisse précédemment annoncée de 0,6%), selon l'Office national des statistiques.
Publié le 22/05/2026 à 11:07
Les ventes au détail totales, hors carburant automobile, ont reculé de 0,4% en avril. Les détaillants de vêtements et les commerces hors magasins ont fait état de baisses par rapport à mars 2026, qu'ils attribuent à une météo variable et à une demande moindre.
Sur l'ensemble des trois mois allant de février à avril 2026, la quantité de biens achetés (volume) dans les ventes au détail britanniques a augmenté de 0,5% par rapport à la période de trois mois précédente.