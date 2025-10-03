Royaume-Uni : chute du PMI composite à presque 50 en septembre

La croissance du secteur privé britannique a fortement ralenti en septembre, au vu de l'indice PMI composite qui est tombé de 53,5 en août à 50,1, tout juste au-dessus du seuil fatidique des 50 reflétant une stagnation de l'activité.



L'activité des services n'a augmenté que marginalement, son indice sectoriel étant passé de 54,2 à 50,8 en septembre, un plus bas de cinq mois, tandis que la production manufacturière a connu sa plus forte contraction en six mois.



Les enquêteurs notent cependant qu'un affaiblissement du marché du travail et des tensions inflationnistes pourrait apporter du soutien à un changement de position de la Banque d'Angleterre dans un sens plus accommodant.