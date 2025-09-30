Royaume-Uni : croissance confirmée pour le 2e trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a augmenté de 0,3% en rythme séquentiel au deuxième trimestre 2025, après une augmentation de 0,7% pour les trois premiers mois de l'année, selon l'office national de statistiques.



Ce dernier confirme ainsi en seconde lecture son estimation initiale de croissance pour le deuxième trimestre, dévoilée à la mi-août, avec cependant de légères révisions au niveau de la production des différents secteurs.



Selon les nouvelles estimation, la croissance en rythme séquentiel a été tirée par des augmentations de production de 0,4% dans les services et de 1% dans la construction, tandis que celle du secteur industriel a baissé de 0,8%.