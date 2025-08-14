Royaume-Uni : croissance de 0,3% du PIB au 2e trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a augmenté de 0,3% au deuxième trimestre 2025, après une augmentation de 0,7% au premier, selon une première estimation de l'Office National de Statistiques (ONS).



Ce dernier précise que cette croissance en rythme séquentiel a été tirée par des augmentations de production de 0,4% dans les services et de 1,2% dans la construction, tandis que celle du secteur industriel a baissé de 0,3%.



En rythme annuel, l'économie britannique s'est accrue de 1,2% au deuxième trimestre. Par habitant, le PIB réel a progressé de 0,2% par rapport au trimestre précédent et de 0,7% par rapport au même trimestre en 2024.