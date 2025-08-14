Royaume-Uni : croissance de 0,3% du PIB au 2e trimestre
Publié le 14/08/2025 à 09:32
Ce dernier précise que cette croissance en rythme séquentiel a été tirée par des augmentations de production de 0,4% dans les services et de 1,2% dans la construction, tandis que celle du secteur industriel a baissé de 0,3%.
En rythme annuel, l'économie britannique s'est accrue de 1,2% au deuxième trimestre. Par habitant, le PIB réel a progressé de 0,2% par rapport au trimestre précédent et de 0,7% par rapport au même trimestre en 2024.