Royaume-Uni : hausse de 0,6% de ventes de détail en juillet
Publié le 05/09/2025 à 10:00
Ce dernier souligne que les volumes de ventes des détaillants hors magasin et des magasins de vêtements ont fortement augmenté en juillet, ce que les détaillants ont attribué aux nouveaux produits, au beau temps et à au tournoi de l'EURO féminin de l'UEFA 2025.
L'ONS estime que la quantité de biens achetés dans les ventes au détail a diminué de 0,6% au cours des trois mois se terminant en juillet par rapport aux ceux s'achevant en avril, une baisse qui fait suite à quatre mois consécutifs de croissance en glissement trimestriel.