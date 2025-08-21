Royaume-Uni : hausse surprise de l'indice PMI composite en août

Contre toute attente, la croissance du secteur privé britannique s'est accélérée au mois d'août, confirmant le récent redressement opérée au niveau de l'activité après un printemps morose, même si l'environnement économique reste fébrile, montrent les résultats d'une enquête publiée jeudi.



L'indice S&P Global composite des directeurs d'achat, qui mesure à la fois l'activité dans les services et l'industrie, s'est inscrit à 53 ce mois-ci, contre 51,5 en juillet et 51 attendu par le consensus, selon le rapport.



Il s'établit ainsi à un plus haut de 12 mois.



L'indice PMI 'flash' des services a atteint 53,6 en août, après 51,8 le mois dernier, inscrivant là encore un plus haut de 12 mois, alors que les analystes prévoyaient en moyenne un recul à 51,3.



L'indice PMI du secteur manufacturier s'est quant à lui replié à 47,3 contre 48 en juillet, là où les économistes anticipaient un rebond vers 48,5.



Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, relève toutefois que les carnets de commandes des entreprises indiquent que la demande reste irrégulière et fragile, celles-ci exprimant non seulement des inquiétudes concernant l'impact des récentes décisions politiques du gouvernement, mais aussi une certaine nervosité quant à l'incertitude géopolitique actuelle.



'Les exportations de biens continuent de baisser, et de manière particulièrement marquée', souligne ainsi l'analyste.

