Royaume-Uni : l'activité dans le secteur des services a ralenti en novembre (PMI)

La croissance de l'activité a ralenti dans le secteur tertiaire britannique au mois de novembre, un nouveau repli des prises de commandes ayant plus que compensé la décélération de l'inflation, ce qui suggère que les conditions économiques restent toujours difficiles, montrent mercredi les résultats définitifs de l'enquête PMI des services réalisée par S&P Global auprès des directeurs.



L'indicateur s'est replié à 51,3 le mois dernier, contre 52,3 en octobre et au-dessus de son estimation préliminaire qui l'avait donné à 50,5.



Au-delà de l'attentisme ayant précédé le vote du budget d'automne, les entreprises interrogées ont déclaré s'inquiéter de la confiance "fragile" de leurs clients et d'un regain d'aversion pour le risque qui les conduit à reporter leurs décisions d'investissement, sans compter une compétition sur les prix qui fait de plus en plus rage dans le pays comme à l'international, explique S&P Global dans son communiqué.

