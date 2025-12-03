La croissance de l'activité a ralenti dans le secteur tertiaire britannique au mois de novembre, un nouveau repli des prises de commandes ayant plus que compensé la décélération de l'inflation, ce qui suggère que les conditions économiques restent toujours difficiles, montrent mercredi les résultats définitifs de l'enquête PMI des services réalisée par S&P Global auprès des directeurs.
L'indicateur s'est replié à 51,3 le mois dernier, contre 52,3 en octobre et au-dessus de son estimation préliminaire qui l'avait donné à 50,5.
Au-delà de l'attentisme ayant précédé le vote du budget d'automne, les entreprises interrogées ont déclaré s'inquiéter de la confiance "fragile" de leurs clients et d'un regain d'aversion pour le risque qui les conduit à reporter leurs décisions d'investissement, sans compter une compétition sur les prix qui fait de plus en plus rage dans le pays comme à l'international, explique S&P Global dans son communiqué.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,9% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,6% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (11,5% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (22,9%), Asie (10,5%) et autres (5,8%).
