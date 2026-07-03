Royaume-Uni : l'activité dans les services à son plus bas niveau depuis 2023

Le secteur des services en Grande-Bretagne a fini le premier semestre de l'année sur son rythme le plus lent en près de trois ans et demi, dans un contexte de pression sur les coûts et de baisse des prises de commandes, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI des services est ressorti à 48,8 le mois dernier, au plus bas depuis janvier 2023, à comparer avec 49,3 en mai, un niveau inférieur au seuil des 50 points témoignant d'une contraction de l'activité.



Dans un communiqué, S&P Global explique que le secteur tertiaire britannique fait actuellement grise mine en raison d'une baisse d'activité liée à de fortes tensions au niveau des coûts, d'une demande atone et des incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient qui pèsent sur les budgets des consommateurs et les investissements des entreprises.



"Les données de juin ont confirmé une perte claire de dynamique pour l'économie britannique au cours du deuxième trimestre", s'inquiète Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.



L'analyste note que quelques signes d'amélioration émergent cependant avec l'accalmie sur l'inflation consécutive aux espoirs d'une détente géopolitique au Moyen-Orient et au vu du léger regain d'optimisme des chefs d'entreprise, dont le moral s'est un peu amélioré par rapport au mois de mai.