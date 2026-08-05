L'indice dépasse en effet, pour la première fois depuis avril, le seuil de 50, qui sépare l'expansion de la contraction de l'activité. Selon la terminologie de S&P Global, plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est soutenu.

Le secteur des services au Royaume-Uni est revenu en zone d'expansion, son indice étant passé de 48,8 en juin à 52,1 en juillet, tandis que la production manufacturière a enregistré sa plus forte croissance depuis septembre 2024.

Le volume global des nouvelles commandes dans le secteur privé a également augmenté pour la première fois en trois mois, mais l'emploi a continué de reculer, dans un contexte de suppressions de postes persistantes dans le secteur des services.