L'indice demeure néanmoins supérieur, pour le 9e mois consécutif, au seuil des 50, qui sépare l'expansion de la contraction de l'activité : selon la terminologie de S&P Global, plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est soutenu.

"Le mois de juillet a apporté de nouveaux signes encourageants pour le secteur manufacturier britannique, les rythmes de croissance de la production, des nouvelles commandes et des nouvelles commandes à l'exportation s'étant tous accélérés", souligne également S&P Global.