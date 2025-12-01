Royaume-Uni : l'indice PMI manufacturier à un plus haut de 14 mois











Le secteur manufacturier britannique a renoué avec la croissance au mois de novembre, à la faveur d'un renforcement de la demande intérieure, d'une moindre contraction des commandes en provenance de l'étranger et d'un tassement des prix à la sortie des usines, montre une enquête S&P Global publiée lundi.



L'indice PMI des directeurs d'achat du secteur est ressorti à 50,2 le mois dernier, contre 49,7 en octobre, repassant au-dessus de la barre des 50 points synonyme d'expansion de l'activité pour atteindre un plus haut depuis septembre 2024.



Rob Dobson, analyste chez S&P Global Market Intelligence, évoque des signes de redressement "encourageants" au sein de l'industrie au moment où l'économie britannique traverse une phase d'incertitude élevée, due à la mise en place d'un budget d'automne principalement axé sur l'assainissement des finances publiques et sur des hausses d'impôts.











