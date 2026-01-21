"L'alcool, le tabac et les transports ont apporté les plus grandes contributions à l'augmentation d'un mois sur l'autre du taux annuel d'inflation", explique l'office national de statistiques (ONS) qui publie ces chiffres.

Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 3,2% sur un an le mois dernier, comme en novembre. Le taux annuel pour l'IPC des biens est passé de 2,1 à 2,2%, et pour celui des services, de 4,4% à 4,5%.