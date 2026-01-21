Royaume-Uni : l'inflation accélère en décembre

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en augmentation de 3,4% sur un an en décembre 2025, un taux annuel en hausse de 0,2 point par rapport à celui observé le mois précédent.

"L'alcool, le tabac et les transports ont apporté les plus grandes contributions à l'augmentation d'un mois sur l'autre du taux annuel d'inflation", explique l'office national de statistiques (ONS) qui publie ces chiffres.



Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 3,2% sur un an le mois dernier, comme en novembre. Le taux annuel pour l'IPC des biens est passé de 2,1 à 2,2%, et pour celui des services, de 4,4% à 4,5%.