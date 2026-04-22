Royaume-Uni : l'inflation accélère en mars avec l'essence

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en augmentation de 3,3% sur un an en mars, soit un taux annuel supérieur de 0,3 point à celui observé le mois précédent, selon l'ONS (Office national de statistiques).



"Les carburants automobiles ont apporté la plus grande contribution à la hausse mensuelle du taux annuel de l'indice des prix", explique sans grande surprise l'ONS, qui note par contre un effet partiellement compensatoire des prix de l'habillement.



Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 3,1% sur un an le mois dernier, après 3,2% en février. Le taux annuel pour l'IPC des biens a grimpé de 0,5 point à 2,1%, et celui des services a augmenté de 0,2 point à 4,5%.