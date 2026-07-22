Royaume-Uni : l'inflation annuelle ralentit plus que prévu en juin

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en hausse de 2,6% sur un an en juin, soit un taux annuel en baisse de 0,2 point par rapport à celui observé le mois précédent, alors que le consensus anticipait une baisse de ce taux à seulement 2,7%.

L'ONS (Office for National Statistics), qui publie ces chiffres, précise que les transports, ainsi que les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, ont apporté les plus fortes contributions à la baisse, d'un mois sur l'autre, de ce taux d'inflation annuel.



Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 2,6% sur un an le mois dernier, un taux stable par rapport à mai. Le taux annuel de l'IPC des biens a diminué de 0,3 point à 1,7%, tandis que celui des services est passé de 3,7% à 3,6%.