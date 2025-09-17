Royaume-Uni : l'inflation annuelle reste stable en août
Publié le 17/09/2025 à 09:15
Toutefois, hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent n'a augmenté que de 3,6% sur un an le mois dernier, après 3,8% en juillet. Le taux annuel de l'IPC des biens est passé de 2,7 à 2,8%, mais celui des services a reculé de 5 à 4,7%.
'Les tarifs aériens ont contribué le plus à la baisse à la variation mensuelle du taux annuel ; les restaurants et les hôtels, ainsi que les carburants ont apporté d'importantes contributions à la hausse, partiellement compensées', précise l'ONS.