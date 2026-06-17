Royaume-Uni : l'inflation annuelle se maintient à 2,8% en mai

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en augmentation de 2,8% sur un an en mai, soit le même taux annuel que celui observé le mois précédent, selon l'ONS (Office for National Statistics).

Ce dernier précise que les transports ont représenté la plus grande contribution à la hausse mensuelle du taux annuel, alors que les aliments et les boissons non alcoolisées ont, au contraire, pesé négativement sur l'évolution des prix.



Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 2,6% sur un an le mois dernier, après 2,5% en avril. Le taux annuel de l'IPC des biens a diminué de 0,4 point à 2%, mais celui des services est passé de 3,2% à 3,7%.