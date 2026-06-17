Royaume-Uni : l'inflation annuelle se maintient à 2,8% en mai
L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en augmentation de 2,8% sur un an en mai, soit le même taux annuel que celui observé le mois précédent, selon l'ONS (Office for National Statistics).
Publié le 17/06/2026 à 08:20
Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 2,6% sur un an le mois dernier, après 2,5% en avril. Le taux annuel de l'IPC des biens a diminué de 0,4 point à 2%, mais celui des services est passé de 3,2% à 3,7%.