Royaume-Uni : la production industrielle recule en mai

Après une hausse de 0,2% en avril et une stagnation en mars, la production industrielle britannique s'est contractée de 0,5% en mai 2026 en rythme séquentiel, selon l'Office national des statistiques (ONS).

Dans le détail, si la production manufacturière proprement dite s'est accrue de 0,1%, la production industrielle a été pénalisée par les reculs de "l'exploitation minière et des carrières" (-4,6%) et de "l'approvisionnement en eau et l'assainissement" (-2,4%), tandis que "l'électricité et le gaz" a quasiment stagné (-0,1%).



Toujours en mai, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est réduit de 1,1 MdGBP d'un mois sur l'autre, à 19,5 MdsGBP, grâce à une hausse de 4,5% des exportations, à 35 MdsGBP, qui a largement compensé une augmentation de 0,8% des importations, à 54,5 MdsGBP.



Par ailleurs, l'ONS estime que le PIB réel du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% en mai, après une baisse de même ampleur le mois précédent, grâce à une progression de 0,3% des services, qui a plus que compensé les replis de 0,5% de la production industrielle et de 0,8% de la construction.