Royaume-Uni : la production industrielle stagne en avril
Après une baisse de 0,2% en mars et une augmentation de 0,3% en février, la production industrielle britannique a stagné en avril 2026 en rythme séquentiel, selon l'Office national des statistiques (ONS).
Publié le 12/06/2026 à 08:12
Toujours en avril, le déficit commercial du Royaume-Uni est resté stable d'un mois sur l'autre, à 21 MdsGBP, du fait d'une augmentation de 2,6% des exportations à 33,1 MdsGBP, qui a compensé une hausse de 1,5% des importations à 54,1 MdsGBP.