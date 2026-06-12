Royaume-Uni : la production industrielle stagne en avril

Après une baisse de 0,2% en mars et une augmentation de 0,3% en février, la production industrielle britannique a stagné en avril 2026 en rythme séquentiel, selon l'Office national des statistiques (ONS).

Dans le détail, les progressions de la production manufacturière (+0,4%) et de "l'exploitation minière et des carrières" (+2,5%) ont été contrebalancées par des reculs de "l'électricité et le gaz" (-3,2%) et de "l'approvisionnement en eau et l'assainissement" (-0,5%).



Toujours en avril, le déficit commercial du Royaume-Uni est resté stable d'un mois sur l'autre, à 21 MdsGBP, du fait d'une augmentation de 2,6% des exportations à 33,1 MdsGBP, qui a compensé une hausse de 1,5% des importations à 54,1 MdsGBP.