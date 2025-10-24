Royaume-Uni : le PMI réaccélère en octobre, petit espoir sur la croissance

La croissance du secteur privé britannique a réaccéléré de manière bien plus forte que prévu en octobre, montrent ce vendredi les premiers résultats de l'enquête réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achat, un redressement qui laisse espérer un timide rebond de l'activité économique au Royaume-Uni.



L'indice PMI 'flash' composite a atteint 51,1 ce mois-ci, contre 50,1 en septembre, un niveau qui s'était révélé être tout proche de la barre des 50 points séparant expansion et contraction de l'activité.



Les économistes anticipaient une remontée bien plus limitée de l'indicateur, autour de 50,3.



Cette hausse est due principalement à la forte augmentation de l'indice PMI secteur manufacturier, qui est passé de 46,2 à 49,6 d'un mois sur l'autre pour atteindre un plus haut de 12 mois témoignant d'un quasi-retour à la croissance de l'industrie.



'Ces données relancent l'espoir qu'un point bas ait été atteint par l'économie au mois de septembre, à partir duquel les conditions d'activité vont désormais pouvoir s'améliorer', a commenté Chris Williamson, le chef économiste de S&P Global Market Intelligence, tout en se tenant à sa prévision d'une croissance du PIB de seulement 0,1% sur le trimestre.

