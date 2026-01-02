Royaume-Uni : le redressement du secteur manufacturier s'est confirmé en décembre

L'activité dans le secteur privé manufacturier britannique s'est encore renforcée en décembre, pour atteindre un plus haut de plus d'un an, quoiqu'à un rythme moins prononcé qu'initialement estimé, montrent les résultats définitifs de l'enquête S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achat.



L'indice PMI dans l'industrie manufacturière est ressorti à 50,6 en version finale le mois dernier, soit un nouveau pic de 15 mois, après 50,2 en novembre et une première estimation "flash" qui l'avait donné à 51,2.



Il demeure ainsi au-dessus du seuil des 50 points séparant croissance et contraction de l'activité.



Dans un communiqué, Rob Dobson, économiste chez S&P Global Market Intelligence, se félicite de ces nouveaux signes de croissance, tout en se gardant de dresser un tableau trop optimiste de l'activité.



"La production s'est inscrit en hausse pour un troisième mois consécutif, et les nouvelles commandes ont légèrement progressé pour la première fois depuis septembre 2024", souligne l'analyste.



Il note que c'est le marché domestique qui reste le principal moteur de la croissance, mais aussi que les exportations tendent à se stabiliser après quasiment quatre ans de contraction, citant des vents contraires moins importants en fin d'année, avec l'atténuation de l'incertitude liée au budget d'automne, de l'impact des tarifs douaniers et de la cyberattaque qui avait visé Jaguar Land Rover.



"Le début de 2026 montrera si cette croissance peut se maintenir une fois ces effets temporaires passés", prévient-il.



"Pour que l'expansion soit durable, elle doit reposer davantage sur une demande réelle plutôt que sur la constitution de stocks ou la liquidation des commandes en retard", explique Rob Dodson, ajoutant que la baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre en décembre pourrait inciter à la fois les usines et à leurs clients à augmenter leurs dépenses et leurs investissements.



