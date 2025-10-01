Royaume-Uni : PMI manufacturier à un plus bas de cinq mois

La contraction du secteur manufacturier britannique s'est accentuée en septembre, au vu de l'indice PMI, qui est ressorti à 46,2, un plus bas de cinq mois (après 47 en août), et reste ainsi sous le seuil des 50 pour un 12e mois de suite.



'Quatre des cinq composantes (production, nouvelles commandes, emploi et stocks d'achats) se sont situées à des niveaux conformes à une dégradation des conditions opérationnelles', met en avant S&P Global qui publie cet indicateur.



'L'environnement opérationnel auquel les fabricants est resté difficile, un marché intérieur terne et des prises de commandes à l'exportation plus basses ayant contrecarré les volumes de production et les commandes globales', explique-t-il.