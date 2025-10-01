Royaume-Uni : PMI manufacturier à un plus bas de cinq mois
Publié le 01/10/2025 à 11:03
'Quatre des cinq composantes (production, nouvelles commandes, emploi et stocks d'achats) se sont situées à des niveaux conformes à une dégradation des conditions opérationnelles', met en avant S&P Global qui publie cet indicateur.
'L'environnement opérationnel auquel les fabricants est resté difficile, un marché intérieur terne et des prises de commandes à l'exportation plus basses ayant contrecarré les volumes de production et les commandes globales', explique-t-il.