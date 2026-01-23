Royaume-Uni : rebond de 0,4% des ventes au détail en décembre

Les ventes au détail en volume au Royaume-Uni se sont accrues de 0,4% en décembre 2025, après une baisse de 0,1% en novembre (chiffre non révisé par rapport à l'estimation précédente), selon l'Office national de statistiques (ONS).

"Les volumes des détaillants hors magasin ont augmenté en décembre, après des chutes en octobre et novembre, les bijoux en ligne ayant rapporté une hausse de la demande en métaux précieux en décembre", note l'institut britannique.



Les volumes de ventes au détail ont diminué de 0,3% au 4e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, les ventes des supermarchés et des détaillants hors magasins ayant toutes deux diminué après un 3e trimestre solide.



Enfin, les volumes de ventes ont augmenté de 1,3% sur l'ensemble de l'année 2025, avec une hausse à la fois pour les magasins alimentaires et non alimentaires, ainsi que pour les détaillants hors magasin.