Royaume-Uni : rebond de la production industrielle en juin
Publié le 14/08/2025 à 09:44
Ce rebond résulte d'une augmentation dans l'industrie manufacturière proprement dite (+0,5%), tirée avant tout par les 'produits informatiques, électroniques et optiques' (+8,8%), ainsi que dans l'électricité et le gaz (+3,3%).
Par ailleurs, le déficit commercial britannique s'est creusé de 0,2 milliard de livres sterling d'un mois sur l'autre pour s'établir à 20,4 milliards en juin, en raison d'une baisse des exportations (-6,3%) plus forte que celle des importations (-3,4%).