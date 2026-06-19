Royaume-Uni : rebond des ventes de détail en mai
Les volumes de vente au détail au Royaume-Uni ont augmenté de 1,2% en mai 2026 par rapport au mois précédent, après une baisse de 1% en avril (révisée à partir d'une baisse de 1,3% annoncée initialement) et une hausse de 0,7% en mars (révisée à partir d'une hausse de 0,6%).
Publié le 19/06/2026 à 08:20
Sur les trois mois se terminant en mai 2026, les ventes de détail britanniques en volume ont progressé de 0,4% par rapport aux trois mois clos en février, et de 1,4% par rapport à la période correspondante de l'année précédente.