"Les ventes de carburant ont fortement augmenté au cours du mois, les détaillants rapportant que les automobilistes ont fait des réserves de carburant à mesure que les prix augmentaient", explique l'institut.

À l'exclusion du carburant automobile, les ventes au détail ont augmenté de 0,2% en mars, tirées par les magasins de vêtements grâce à une météo plus favorable et par les magasins informatiques et télécoms avec de nouveaux lancements de produits.

Plus globalement, pour l'ensemble du 1er trimestre 2026 (mois de janvier à mars), la quantité de biens achetés (volume) dans les ventes au détail britanniques est estimée avoir augmenté de 1,6% par rapport au 4e trimestre 2025.