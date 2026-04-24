Royaume-Uni : rebond des ventes de détail en mars, tiré par les carburants

Le volume des ventes au détail au Royaume-Uni aurait augmenté de 0,7% en mars 2026, après une baisse de 0,6% en février (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,4%), selon l'Office national des statistiques.

"Les ventes de carburant ont fortement augmenté au cours du mois, les détaillants rapportant que les automobilistes ont fait des réserves de carburant à mesure que les prix augmentaient", explique l'institut.



À l'exclusion du carburant automobile, les ventes au détail ont augmenté de 0,2% en mars, tirées par les magasins de vêtements grâce à une météo plus favorable et par les magasins informatiques et télécoms avec de nouveaux lancements de produits.



Plus globalement, pour l'ensemble du 1er trimestre 2026 (mois de janvier à mars), la quantité de biens achetés (volume) dans les ventes au détail britanniques est estimée avoir augmenté de 1,6% par rapport au 4e trimestre 2025.