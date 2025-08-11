RTL Group : Oddo BHF confirme son conseil 'neutre'

Oddo BHF confirme son conseil 'Neutre' sur le titre RTL Group, avec un objectif de cours inchangé à 40,0 euros.



Le broker rapporte que les résultats semestriels 2025 sont ressortis légèrement supérieurs aux attentes, avec un EBITA de 160 MEUR contre 158 MEUR attendus par Oddo BHF. Cette performance, en baisse de 7% sur un an, a été pénalisée par une tendance publicitaire plus difficile que prévu, notamment en Allemagne, mais partiellement compensée par la réduction des pertes liées au streaming.



Le bureau d'analyses relève que le début du troisième trimestre reste compliqué, avec des mois de juillet et août attendus en baisse de 'mid-single digit', tandis qu'une amélioration est anticipée à partir de septembre puis sur le quatrième trimestre.



La note indique enfin que la guidance annuelle est réitérée, avec un EBITA 2025 attendu à 780 MEUR, soutenu par une amélioration progressive de la marge de Fremantle et une moindre perte dans les activités de streaming.