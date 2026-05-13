RTL Group porté par le streaming au premier trimestre
Le groupe audiovisuel allemand (-2,40%) a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires trimestriel légèrement supérieur aux attentes et a annoncé que son activité de streaming avait atteint la rentabilité pour la première fois, tout en confirmant ses objectifs annuels.
RTL Group a enregistré un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros au premier trimestre, contre 1,28 milliard d'euros attendu par le consensus.
La firme allemande a maintenu sa guidance pour 2026, prévoyant un bénéfice de 25 à 50 millions d'euros dans le streaming ainsi qu'un résultat net annuel d'environ 725 millions d'euros. "Les trois premiers mois de 2026 ont marqué le premier trimestre rentable de notre activité de streaming", a souligné le directeur général Clément Schwebig dans un communiqué.
Le groupe avait annoncé mardi la nomination officielle de Clément Schwebig au poste de directeur général. Alexander von Törklüs prendra quant à lui les fonctions de directeur financier à partir de juillet 2026.
RTL Group S.A. est le 1er groupe audiovisuel européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de chaînes TV et de stations radios (60,2%) : détention de participations minoritaires et majoritaires dans 60 chaînes TV (dont RTL Television, Super RTL, M6, Five, VOX, Antena 3, etc.) et dans 37 stations radios (dont RTL ; 1re radio française, RTL 2, Fun Radio, etc.) ;
- production et distribution de programmes télévisés (34,1%) : jeux, feuilletons, évènements sportifs, etc. En outre, le groupe développe une activité de commercialisation de droits audiovisuels ;
- autres (5,7%) : notamment exploitation des sites Internet des chaînes TV et de stations de radio.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (55,6%), de droits audiovisuels (6%) et autres (38,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38,8%), France (21,7%), Etats-Unis (13,6%), Royaume-Uni (5,9%) et autres (20%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.